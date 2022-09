Honderd unieke rode fietskaders ter ere van Vuelta-winst Remco Evenepoel: “This is only the beginning” (en dat is dan 6.500 euro...)

“Deze kaders zijn exacte replica’s van de rode fiets waarmee Remco in de slotrit van de Vuelta in Madrid rondreed”, schrijft Specialized op zijn website. “Op de bovenbuis van het frame is een speciale badge aangebracht met zijn naam, de Belgische vlag, het getal 22 dat staat voor zijn leeftijd en het jaar van zijn overwinning, en de inspirerende zinnen “this is only the beginning” en “made in racing. Elk frame bevat ook een limited-edition print van Remco tijdens de Vuelta, gesigneerd door Remco Evenepoel zelf.”

De frames zullen rond november te koop zijn. Voor zo’n uniek kader zal u wel diep in de buidel moeten tasten: de kostprijs is 6.500 euro. En dan hebt u nog lang geen volledige fiets.