Armoedebarometer: “Wie arm was, is in 2021 nog armer geworden”

De armoede is in 2021 gedaald, maar wie arm was is wel armer geworden. Dat blijkt uit de Armoedebarometer van Decenniumdoelen, een samenwerking van dertien sociale organisaties (onder meer vakbonden, ziekenfondsen en armoede-, jeugd- en minderhedennetwerken) tegen armoede. De cijfers zijn een “voorbode van de diepe crisis waarin we vandaag in 2022 zitten”, zegt de organisatie, die het heeft over een “scharnierjaar”.

2021, de periode waarover de Armoedebarometer 2022 spreekt, is een jaar met twee gezichten, zegt Decenniumdoelen. Aan de ene kant dalen de armoedecijfers. In 2021 leefden in Vlaanderen 560.000 personen met een risico op armoede, ongeveer 90.000 minder dan in 2019. Dat verklaart Decenniumdoelen door een golf van economisch optimisme na de coronacrisis.

Aan de andere kant verbergen de cijfers dat een grote groep tegelijkertijd armer werd. Vanaf het najaar van 2021 zijn de cijfers alsmaar verontrustender, zegt Decenniumdoelen. De nood aan voedselhulp stijgt exponentieel en OCMW’s krijgen meer vragen dan ooit naar hulp- en maatschappelijke dienstverlening. “De dalende armoedecijfers verbergen aldus een concreet verhaal van diepe armoede en meer nood bij veel gezinnen, ook uit de lage middenklasse”, stelt de organisatie.

Die ziet bovendien het afgelopen jaar, door de oorlog in Oekraïne en de situatie op de energiemarkten, dat heel wat gezinnen bij het OCMW aankloppen omwille van de hoge energiefacturen. Sinds juli 2022 stijgen de hulpvraag en is het ook bij de incassobureaus dringen. “Een en ander toont de ernst van de financiële nood van gezinnen. Het zijn vooral gezinnen die niet tot het ‘normale’ doelpubliek van een OCMW behoren”, zegt Decenniumdoelen, dat er op wijst dat ook gezinnen uit de lage middenklasse komen aankloppen. “Meer en meer gezinnen belanden dieper en dieper in de miserie.”

“De diepere armoede en de groeiende, exponentiële nood in het najaar 2021 zijn de voorbode van de diepe crisis waarin we vandaag, 2022, zitten”, zegt Decenniumdoelen dan ook. “Alle lichten staan op dieprood. Een globale verarming van vooral de lage middenklasse en de verdieping van de armoede is vandaag een realiteit. Overheden moeten nu schakelen en moeten niet wachten op regeringsverklaringen. Gezinnen hebben vandaag nood aan concrete antwoorden.”