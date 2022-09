Heers

Een automobilist verloor donderdagochtend de controle over het stuur op de Nieuwe Steenweg in Gutschoven (Heers). Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kerk. Eerst werd een bushokje geramd en totaal vernield. Vervolgens kwam de chauffeur tegen de beplanting naast de weg tot stilstand. De schade was groot. De hulpdiensten kwamen ter plaatse.

© 112 Meldingen Limburg

ppn