“Diplomatieke rel of niet, ik moest hier zijn”: België stuurt Petra De Sutter als enige vicepremier naar ‘verboden’ Europride in Servië

De economische crisis beheerst ook in Servië de agenda. Maar deze week steekt in Belgrado een ander heikel thema de kop op, met de Belgische vicepremier Petra De Sutter (Groen) in een hoofdrol. De LGBTQI+-gemeenschap blaast er verzamelen voor de Europride, ondanks protesten van de kerk, extreemrechts en getrouwen van de president. Van alle aanwezige politici was De Sutter de hoogste in rang. Zij mocht dinsdag de conferentie openen en werpt zich zo – soms tegen wil en dank – op als grootste boegbeeld van LGBTQI+.