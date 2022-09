Europa kijkt vol ongeloof naar wondergoal van “Airling” Haaland in Champions League: “Een onmogelijk doelpunt, zoals Johan Cruijff in 1973”

Erling Haaland blijft verbazen. In de Champions League-wedstrijd tegen zijn ex-club Dortmund was de Noorse spits vrij afwezig, tot minuut 83. Met een waanzinnige karatetrap werkte Haaland de schitterende voorzet van Joao Cancelo binnen. Het winnende doelpunt (2-1) deed in heel Europa de monden openvallen … en deed denken aan een goal van Johan Cruijff.

The Sun: “Een sensationele Kung-Fu trap”

“Erling Haaland scoort met een sensationele Kung-Fu trap de winning goal tegen zijn ex-club”, schrijft The Sun. “Hij zat nochtans lang in de tang van zijn ex-ploegmaat Mats Hummels en diens compagnon Nicklas Süle, maar zes minuten voor tijd pakte hij uit met een acrobatische volley. John Stones werd door zijn doelpunt een veel onverwachtere held, maar het is moeilijk om de spotlights nu niet op Haaland te zetten. Hij zit nu aan 13 doelpunten in 8 wedstrijden bij zijn sprookjesachtige start in het Etihad.”

Sky Sports: “Zoals Cruijff in 1973”

“De goal en de afwerking van Erling Haaland doen denken aan een beroemde goal van Johan Cruijff”, schrijft Sky Sports, overigens ook aangehaald door Pep Guardiola op zijn persconferentie na de wedstrijd. “Een haast onmogelijke goal voor Barcelona, in 1973 tegen Atlético Madrid. Een jonger publiek zal eerder de vergelijking maken met Zlatan Ibrahimovic. Haaland torent niet alleen - behoorlijk letterlijk - met kop en schouders boven de rest uit, hij heeft ook het acrobatische vermogen. Hij kan met zijn ledematen enkele houdingen aannemen die voor anderen onmogelijk zijn.”

L’Equipe: “Airling Haaland”

In L’Equipe een toepasselijke woordspeling als bovenkop: “Airling Haaland”, aldus de Franse sportkrant. Verder hebben de Fransen het over “un geste fou”, een gekke ingeving en een “Zlatanesk” doelpunt.

Marca: “Zoiets zal je niet meer zien”

“Zoiets zal je in de Champions League niet meer zien”, schrijft het Spaanse Marca. “Haaland maakte er in karatestijl 2-1 van. Hij vierde niet uit respect voor zijn ex-club.” Waarna ook de Spanjaarden nog de vergelijking maakten met het doelpunt van Cruijff.

Het doelpunt van Haaland:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het doelpunt van Cruijff in 1973: