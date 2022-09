Vakbonden en werkgevers bereiken geen akkoord over 900 miljoen euro voor uitkeringen

De sociale partners zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de verdeling van meer dan 900 miljoen euro, bedoeld om de laagste uitkeringen op te trekken. Dat laten de vakbonden weten. Ze vragen nu de regering om snel een beslissing te nemen.

Inzet van het overleg is de zogenaamde welvaartsenveloppe. Dat is een budget om de komende twee jaar de uitkeringen – vooral de laagste uitkeringen – op te trekken, bovenop de index. Het gaat in het bijzonder om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen.

In die enveloppe zit meer dan 900 miljoen euro. Het was de bedoeling dat de sociale partners tegen 15 september een advies uitbrachten over de verdeling. Maar dat overleg is mislukt, zo blijkt donderdag.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt de regering nu een snelle beslissing om de welvaartsenveloppe te verdelen, gezien de “ongekende koopkrachtcrisis”. Dat moet er voor zorgen dat heel wat sociale uitkeringen op 1 januari 2023 kunnen stijgen.