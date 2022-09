Bij Delhaize in Hasselt betaal je 1,25 euro in plaats van 2,49 voor één brood. Het enige verschil: het brood werd een dag eerder gebakken. In tijden waar het budget voor veel gezinnen steeds beperkter wordt, is het oude brood bij heel wat bakkers en -ketens een hit. Maar is dat dan nog lekker? En hoe kan je het opwaarderen?