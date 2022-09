“Gasprijs kan komende winter halveren, àls het niet te koud wordt en Europa effectief gasverbruik kan terugdringen”

Als het qua temperatuur een normale winter wordt, én Europa slaagt er effectief in het gasverbruik fors terug te dringen, duiken de Europese gasprijzen begin volgend jaar mogelijk weer onder de 100 euro per MWh. Dat voorspelt Goldman Sachs.

De Amerikaanse zakenbank was de voorbije weken nochtans erg somber gesteld over de Europese energieprijzen: “De prijzen zullen nog lang enorme bokkensprongen blijven maken, zeker wanneer Europa ook nog eens een strenge winter beleeft en de eigen gasvoorraden onvoldoende blijken”, aldus Damien Courvalin, het hoofd van de energiedesk van Goldman Sachs.

Diezelfde Goldman Sachs komt nu met een rapport naar buiten waarbij de Europese gasprijzen – die eind augustus de astronomische piek van bijna 340 euro per MWh bereikten – begin volgend jaar weer rond de 100 euro per MWh belanden. Voor je begint te juichen: de voorbije jaren bedroeg diezelfde Europese gasprijs op de groothandelsmarkten lange tijd maar zo’n 20 euro per MWh.

Reden dat de zakenbank het geweer van schouder verandert? Het feit dat ze vindt dat Europa de voorbije dagen “de puzzel” om uit de energiecrisis te geraken “succesvol heeft gelegd.”

Concreet: de almaar vergevorderde Europese plannen om het gasverbruik in heel de Europese Unie met 15 procent naar beneden te krijgen, het succesvol aantrekken van vloeibaar gas (lng) via schepen uit andere landen. Goldman Sachs wijst ook op het feit dat Europa er ondanks de crisis toch in geslaagd is de Europese gasvoorraden intussen voor 80 procent te vullen, waarbij we komende weken zelfs richting de 90 procent gaan.

Twee voorwaarden

Als het nu geen strenge winter wordt én Europa slaagt er effectief in zo’n 15 procent op haar gasverbruik te besparen, zullen de prijzen – vandaag nog steeds rond de 200 euro per MWh - tegen begin 2023 richting de 100 euro dalen.

De analyse van Goldman Sachs sluit aan bij die van energiespecialist Dieter Jong van EiyaConsult. Volgens hem geraakt stilaan de paniek uit de Europese gasmarkt doordat Europa “er effectief in geslaagd is de gasvoorraden aan te vullen en tevens alternatieven heeft gevonden voor het weggevallen Russische gas.”

Maar ook Dieter Jong beklemtoont dat die lage prijzen er alleen komen als Europa de komende maanden effectief zijn gasverbruik doet dalen. Dat zegt ook Goldman Sachs, dat daarbij bezorgd kijkt naar Europese ideeën zoals een prijsplafond. Dat zou mensen en bedrijven ertoe kunnen bewegen niet langer op gas te besparen, wat het Europese gasverbruik opnieuw doet stijgen, en opnieuw tot hogere prijzen zal leiden.

Een daling van de energieprijzen mag dan voorspeld worden later deze winter. Op dit moment is er allesbehalve iets van te merken. Meer nog, op de groothandelsmarkt steeg de Europese gasprijs opnieuw richting 220 euro per MWh nadat die de voorbij dagen even tot onder de 200 euro zakte. De voorstellen die de Europese Commissie woensdag deed om de energiecrisis onder controle te krijgen, lijken de gasmarkt op de korte termijn toch niet te kalmeren.