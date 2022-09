Op zoek naar de roots van Zlatan Ibrahimovic bij Malmö FF, straks de tegenstander van Union in de Europa League

U kent Malmö uit de populaire Deens-Zweedse serie The Bridge. Maar de lokale voetbalploeg Malmö FF - straks tegenstander van Union in de Europa League - is ook de eerste club van de grootste Zweedse voetballer aller tijden: Zlatan Ibrahimovic. In 2016, naar aanleiding van het EK waar België in de groepfase Zweden trof, trok ons toenmalig voetbalmagazine Fan! naar Rosengard, een deelgemeente van Malmö, op zoek naar de roots van Zlatan.