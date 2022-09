Los Angeles/Beringen

Het Limburgse bedrijf Metaphysic is vierde geworden in ‘America’s Got Talent’, en dat vindt stichter Chris Umé de perfecte uitslag. “Als winnaar ben je verbonden aan bepaalde verplichtingen”, zegt de Beringenaar. “Nu zijn we volledig vrij, en tóch wordt onze carrière gelanceerd als een speer.”