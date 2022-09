Van Quickenborne trekt erkenning Moslimexecutieve definitief in: “Het is op, er is geen sprake van vernieuwing”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil de weg vrijmaken voor een nieuwe Moslimexecutieve. Hij heeft de erkenning van de oude ingetrokken, nadat de procedure daarvoor al in februari was opgestart. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Na 26 jaar is de Moslimexecutieve niet langer de officiële gesprekspartner van de islamitische geloofsgemeenschap en de overheid. De aangetekende brief aan de leden van de Executieve waarin de intrekking van de erkenning kenbaar wordt gemaakt, is woensdag de deur uit gegaan.

De beslissing is de culminatie van een lange strijd tussen Van Quickenborne en de Moslimexecutieve. De minister eiste van de Executieve grondige hervormingen om te komen tot een “inclusief, pluralistisch, representatief en transparant” orgaan. In ruil voor een subsidie van meer dan 500.000 euro per jaar wilde hij dat de Moslimexecutieve werk zou maken van de inrichting van een modernere, Belgische versie van de islam, zonder beïnvloeding vanuit landen als Marokko of Saoedi-Arabië.

“Amateurisme”

De Executieve kwam in februari met hervormingsvoorstellen, maar die gingen voor Van Quickenborne niet ver genoeg. De procedure voor intrekking van de erkenning is diezelfde maand opgestart. Sindsdien zat er geen vooruitgang in het dossier.

In De Ochtend (Radio 1) zei Van Quickenborne donderdag dat hij de ogen niet kan sluiten voor het “amateurisme” bij de Moslimexecutieve. “Ik ben voor deze beslissing niet over een nacht ijs gegaan. Maar op een bepaald moment moet je vaststellen: het is op, er is geen sprake van vernieuwing, er is geen sprake van verkiezingen. Dan moet je deze stap zetten.”

De minister benadrukte nog dat er nu geen vacuüm is ontstaan en dat de lopende zaken - administratieve taken zoals de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen door de deelstaten - in de tussentijd nog worden waargenomen. Van Quickenborne roept de moslimgemeenschap op zich op een onafhankelijke, transparante en pluralistische wijze te organiseren.