Limburgs onderzoekscentrum zoekt 60-plussers om nieuw Moderna-vaccin te testen: “We hebben nog geen RSV-vaccin”

Een centrum voor klinisch onderzoek uit Alken is op zoek naar minstens 200 zestigplussers die willen deelnemen aan een studie voor de ontwikkeling van een nieuw vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna. Het zou het eerste vaccin moeten worden tegen het wintervirus RSV (Respiratory Syncytial Virus), aldus het onderzoekscentrum Anima Research Center.

RSV is net als de griep een wintervirus. Het is volgens Anima een zeer besmettelijke ziekte, die bij de meeste mensen tot uiting komt als hoogstens een verkoudheid. Maar bij zuigelingen en ouderen kan het virus leiden tot ernstige ademhalingsproblemen, zoals longontsteking, en zelfs tot overlijden. “Jaarlijks overlijden wereldwijd meer dan 160.000 mensen aan RSV en alleen al in België krijgen jaarlijks ongeveer 7.000 mensen de diagnose”, stelt Anima.

Het Limburgse centrum zoekt nu gezonde 60-plussers voor een studie naar een mogelijk vaccin. “Het experimentele vaccin wordt in dit klinisch onderzoek bestudeerd om te zien of het volwassenen van 18 jaar en ouder kan beschermen tegen een RSV-infectie”, zo luidt het op de website.

Het onderzoek duurt een drietal jaar. In die periode worden de deelnemers negen keer in het onderzoekscentrum verwacht. Ze krijgen een “passende vergoeding voor de verplaatsingskosten en de tijdsbesteding”, luidt het. Aanmelden kan tot en met 26 september.

Er bestaat momenteel nog geen RSV-vaccin, “maar met recente positieve klinische gegevens in het veld en de belofte van mRNA-technologieën zoals die van Moderna, zijn we dichter dan ooit bij een potentieel vaccin”, stelt Erik Buntinx, CEO en hoofdonderzoeker van Anima.

Anima Research Center voert naar eigen zeggen al meer dan 25 jaar klinische studies uit om nieuwe geneesmiddelen te testen en heeft zich de jongste jaren ook toegelegd op vaccins. Het was bijvoorbeeld betrokken bij een klinische proef met het COVID-19-vaccin van het Amerikaanse Johnson & Johnson.

