Limburgers die Elvis tot leven wekken, grijpen naast winst in ‘America’s Got Talent’: “We zijn zo dankbaar”

De uitslag van ‘America’s Got Talent’ is bekend. De Limburgers die daar gisteren Elvis Presley tot leven wekten met hun deepfake technieken, grijpen naast de winst. Ze werden vierde. Een groep Libanese danseressen kreeg de meeste stemmen en mag met 1 miljoen dollar en een show in Las Vegas naar huis. “We zijn zo dankbaar dat we de kracht van AI hebben kunnen tonen”, klinkt het bij de Limburgers.

“Ik denk echt dat dit de origineelste act is die we ooit hebben gezien”, oreert jurylid Simon Cowell. Toch kon het publiek de act van de Libanese dansgroep Mayyas meer bekoren. De uitslag van de stemming vond een dag na de finale show plaats. Het team van en met de Beringenaar Chris Umé en Zonhovenaar Simon Deckers werd vierde, maar is toch trots op hun prestatie: “Een dikke merci van ons team aan iedereen die ons gesteund heeft tijdens deze geweldige ervaring. We zijn zo dankbaar dat we de kracht van AI hebben kunnen tonen”, klinkt het in hun eerste reactie op sociale media. “We zijn vierde geworden op 400 deelnemers. Ik ben supertrots op wat we gepresteerd hebben, ik ben supergelukkig”, klonk het ook bij Radio 1.

Chris Umé en zijn bedrijf zijn gespecialiseerd in deepfake: eerder brachten ze jurylid Simon Cowell al als ‘zanger’ op het podium van America’s Got Talent, ditmaal bracht hij Elvis Presley tot leven in de finale van de beroemde tv-talentenjacht. Simon Cowell mocht aan het eind van de act dankzij deepfake zelfs even duetten met de King, juryleden Sofia Vergara en Heidi Klum waren achtergrondzangeres. Die vonden het geweldig, de commentaren achteraf waren dan ook navenant: “Het beste dat ik deze avond al zag”, vond Heidi Klum. Simon Cowell deed er nog een schepje bovenop: “Dit is echt de origineelste act die we ooit hebben gezien in deze talentenjacht”, zei hij.

Dit was de winnende act: