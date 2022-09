Miljardair geeft zijn bedrijf weg aan stichting die zich inzet voor het klimaat

Oprichter en eigenaar Yvon Chouinard, zijn vrouw en twee volwassen kinderen hebben in augustus hun eigendom van Patagonia overgedragen aan de Patagonia Purpose Trust.

Deze stichting zal de winst van het bedrijf gaan gebruiken om projecten te financieren die klimaatverandering tegen moeten gaan. “De aarde is nu onze enige aandeelhouder”, omschrijft Chouinard zijn beslissing in een verklaring op de website van Patagonia.

Het bedrijf is volgens The New York Times zo’n drie miljard dollar (ruim 3 miljard euro) waard, dat het verdiende met de verkoop van outdoorkleding en toebehoren. De te verwachten winst loopt jaarlijks op tot 100 miljoen dollar. De twee kinderen van Chouinard blijven actief in het familiebedrijf en zullen erop toezien dat Patagonia een maatschappelijk verantwoorde onderneming blijft en de winst daadwerkelijk bij de nieuw opgerichte stichting terechtkomt.

“Als we enige hoop hebben op een bloeiende planeet over 50 jaar, moeten we allemaal alles doen wat we kunnen met de middelen die we hebben”, aldus Chouinard. “In plaats van waarde te onttrekken aan de natuur en die om te zetten in rijkdom voor investeerders, gebruiken we de rijkdom die Patagonia creëert om de bron van al deze rijkdom te beschermen.”

“Hopelijk inspireert dit tot een nieuwe vorm van kapitalisme, die niet uitloopt op een paar rijke mensen en een heleboel arme mensen”, voegt hij daar in een interview met The New York Times aan toe.

De 83-jarige Chouinard richtte eerder het initiatief 1% For The Planet op, waarbij aangesloten bedrijven ten minste één procent van hun jaarlijkse omzet inzetten voor milieubescherming. Deze duurzame internationale organisatie heeft sinds 2002 meer dan vijfduizend bedrijven aan zich weten te binden.

Patagonia werd in 1973 opgericht en heeft fabrieken in zestien landen. De rugzakken, jassen en zwembroeken van het merk worden in honderden eigen winkels in meer dan tien landen verkocht.