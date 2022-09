Kobe vindt geen kot, en hij is zeker niet de enige: “Straks moet ik elke dag drie uur op trein zitten”

Vlak voor de start van het nieuwe academiejaar is duidelijk dat het tekort aan koten dramatische proporties aanneemt. Aan de UGent staan honderd studenten op de wachtlijst en ook in Leuven is het keihard bikkelen om de laatste kamers. “Het gros van onze koten is al voor de zomer verhuurd”, zegt Sandra Aznar van de grootste private kotverhuurder, Xior. “In april hadden we in Leuven op één dag 2.000 gemiste oproepen.”