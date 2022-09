De comeback van een cultfiguur en Rik Verheye werkt zich in de nesten: dit was ‘De allerslimste mens’

Fans van ‘Willy’s en Marjetten’ zaten woensdagavond maar beter voor hun tv. Dan maakten ze live weer de terugkeer van een van de geliefde cultfiguren uit de reeks. Niemand minder dan César komt langs, met mogelijk zicht op een streekbiertje en wat ‘happekes’. Want dat eet een alien al een keer ‘geirn’. Nog in ‘De allerslimste mens’: de terugkeer van Bart Cannaerts en jurylid Rik Verheye die zich in de nesten werkt met een ongelukkig uitspraakje.

De winnaar van woensdagavond:

Komiek en presentator Bart Cannaerts.

De verliezer:

StuBru-presentatrice Eva De Roo.

De nieuwkomer van donderdagavond:

Voormalig StuBru-presentatrice Lisa Smolders.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Wat verwachten jullie van de kandidaten?”

Jelle De Beule: “Ik ben gewoon gaan kijken naar de cijfers van de vorige deelnames. (haalt grafiekjes boven) En dan zien we Eva De Roo die negen keer heeft deelgenomen, drie keer gewonnen. Jelle Cleymans heeft vijf keer deelgenomen, drie keer gewonnen, en Bart Cannaerts heeft vier keer deelgenomen, drie keer gewonnen. Nu, wat zegt dat? Ik weet het niet. Dat Bart een beetje dezelfde coupe had in 2012 als mijn moeder in 1996 is het enige wat ik daaruit kan afleiden.”

Rik Verheye: “Je ziet ook dat Eva toen nog geen kindjes had.”

De Roo: “Zeg!”

De Beule: “Dat moet je uitleggen.”

Van Looy: “Ze straalt een joie de vivre uit, dat wil je zeggen.”

Verheye: “Voilà, dat is toch waar? Aan een vrouw zie je toch als ze een kind hebben gekregen, geworpen als ik het zo mag zeggen.”

De Roo: “Het wordt alleen maar erger.”

De Beule: “Ik heb hier een grafiek gemaakt van Rik zijn populariteit.” (toont een sterk dalende streep op zijn blad)

***

Verheye: “Ten tijde van Callboys kreeg ik dagelijks foto’s van vagina’s doorgestuurd.”

Van Looy: “Wat deed je er dan mee?”

Verheye: “Ik heb er een scheurkalender van gemaakt.”

Het mooiste moment:

Willy Naessens is er ook dit jaar weer bij met een vraag. Daarvoor trekt hij zelfs naar de ruimte. Al sukkelt hij met raketpech. Er duikt een alien op, alleen spreekt die geen Nederlands. Tot plots een tweede E.T. opduikt, die de Willy’s en Marjetten-fans zeer bekend voorkomt. Niemand minder dan César, de liefhebber van een streekbiertje – “dat mag een alien al een keer geirn” – en “happekes, een toastje mee zalm of een vlezeke” duikt op. Het is een blij weerzien met het cultfiguur.

De tussenstand

1 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

2 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

3 Eva De Roo (3 afleveringen)

4 Jelle Cleymans (3 afleveringen)

5 Gert Verhulst (2 afleveringen)