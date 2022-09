“Thuisstad van Zelenski dreigt te overstromen nadat Rusland waterinfrastructuur bombardeert”

De vernielde infrastructuur. — © via REUTERS

De stad Kryvy Rih, in het centrum van Oekraïne, dreigt te overstromen nadat een Russische aanval waterinfrastructuur heeft beschadigd en het peil van een rivier heeft doen stijgen. Dat meldt het kabinet van president Zelenski.

“Op de plaats van de inslag is er een waterdebiet van 100 kubieke meter per seconde, dat is een groot volume. Het waterpeil van de Inhoelets (een lokale rivier, red.) verandert elk uur”, zei adjunct-chef Kyrylo Timosjenko van de presidentiële administratie.

Het centrum en een andere wijk van de stad met 600.000 inwoners dreigen te overstromen, aldus Timosjenko. “Dit is een uitdaging voor ons allemaal, maar de situatie is onder controle”, voegde hij eraan toe op berichtendienst Telegram. “Alle diensten zijn ingezet om de dreiging zo snel mogelijk weg te nemen.”

De Oekraïense president Volodomir Zelenski, die afkoimstig is van Kryvy Rih, had eerder een Russische aanval op de waterinfrastructuur van de stad aangekondigd. “Een poging om Kryvy Rih te doen overstromen”, zei hij. De gouverneur van de regio, Valentin Reznisjenko, zei dat zeven Russische raketten afgevuurd vanuit een vliegtuig de infrastructuur ernstig hebben beschadigd.