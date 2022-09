Polen wipt Europees kampioen Slovenië en Luka Doncic

Wat een verrassing op het EK in de Duitse hoofdstad Berlijn! Polen wipte immers in de kwartfinale Europees kampioen Slovenië met NBA superster Luka Doncic. Doncic acteerde weer irritant en Polen boekte een schitterende collectieve zege. Mateusz Ponitka (ex-Oostende) lukte een triple-double en ook AJ Slaughter (ex-Bergen) speelde een dijk van een partij. Frankrijk won na verlenging van Italië. De halve finales van het EK zijn Polen-Frankrijk en Spanje-Duitsland.

Met een schitterende eerste helft nam Polen afstand van een loom acterend Slovenië. Halfweg had Polen dan ook een overtuigende 39-58 bonus vast. Slovenië toonde wel karakter en reageerde via een slecht afwerkende Luka Doncic (14 punten, 11 rebounds, 7 assists), Goran Dragic (17 punten) en Vlatko Cancar (21 punten), reageerde met een schitterend derde kwart en milderde naar een 63-64 achterstand.

In het slotkwart nam Slovenië het initiatief zelfs over: 74-70. Polen was evenwel niet van slag en toonde enerzijds karakter en anderzijds ook veel flair. Luka Doncic viel, net als tegen de Belgian Lions, op met veel gemekker, incasseerde terecht een technische fout en verdween nadien met vijf fouten uit de partij. Polen vond zijn momentum terug en zag AJ Slaughter (16 punten, 10 rebounds, 4 assists) belangrijke punten scoren.

Mateusz Ponitka met de triple-double

De ster van de avond was echter Mateusz Ponitka. De ex-speler van Oostende lukte een triple-double (de derde speler ooit die een triple-double op een Eurobasket lukt, red.) en leidde met 26 punten, 16 rebounds en 10 assists Polen na een zinderende wedstrijde naar de winst (87-90) en een stek in de halve finale. Europees kampioen Slovenië droop gefrustreerd af en bij Polen begon uiteraard een feestje.

Frankrijk na verlenging

Frankrijk plaatste zich ook voor de halve finale. Les Bleus kroop echter in de kwartfinale tegen Italië door het oog van de naald. Na een 77-77 tussenstand na de reguliere speeltijd was een verlenging een feit. De met een double-double uitpakkende Rudy Gobert (NBA, 19 punten, 14 rebounds), Evan Fournier (NBA, 17 punten) en Thomas Heurtel (20 punten, 8 assists) stuwden Frankrijk na overtime naar een 93-85 overwinning. De halve finales van het EK in Berlijn brengt dus een clash tussen wereldkampioen Spanje en gastland Duitsland en Polen versus Frankrijk. De Europese “Big Three” van de NBA, Luka Doncic, Nikola Jokic en Giannis Greek Freak Antetokounmpo, werden met respectievelijk Slovenië, Servië en Griekenland in de kwartfinales reeds uitgeschakeld. Met een correcte arbitrage en vooral minder bescherming voor Luka Doncic hadden de Belgian Lions misschien al in de 1/8ste finales, na de stunt tegen wereldkampioen Spanje, Slovenië al kunnen uitschakelen. Voor de Belgian Lions heeft het dus niet mogen zijn. Wel voor Polen dat tegen Slovenië een verdiende overwinning realiseerde.