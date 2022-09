“Een grijze dag met hier en daar kleine buitjes”

Vandaag schuiven er opnieuw veel wolken over Limburg waardoor we dus een overwegend grijs weerbeeld krijgen.

Hier en daar zou er even een buitje kunnen vallen, grote hoeveelheden zitten er echter niet in. In meerdere regio’s blijft het heel de dag droog.

In het tweede deel van de dag komt er nu en dan wat meer ruimte tussen de wolken.

De temperatuur geraakt aan een maximum rond 17 of hooguit 18°C. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het noorden en later uit het noordwesten.

Tijdens de nacht naar vrijdag blijft het eerst nog overal droog. Tegen de ochtend kunnen we vanuit het noorden de eerste buien verwachten. Dit luidt een wisselvallige en frisse dag in.