Bizarre fase in Champions League: gemiste penalty wordt gescoord in rebound, maar moet hernomen worden… en wordt opnieuw gemist

Stevig staaltje absurdisme woensdagavond in de Champions League in de wedstrijd tussen Rangers en Napoli.

De bezoekers uit Italië kregen vlak na rust een penalty terwijl thuisspeler James Sands in dezelfde fase ook werd uitgesloten. Alleen: de strafschop werd gemist door Piotr Zielinski. De rebound werd wel gescoord door Matteo Politano, maar na tussenkomst van de VAR moest de strafschop hernomen worden… waarop Zielinski opnieuw miste. Maar nog was het niet gedaan: vijf minuten later kreeg Napoli immers een nieuwe penalty na een handsbal van Barišić. Zielinksi liet de eer nu maar wijselijk aan Politano, die alsnog een geldig doelpunt maakte.