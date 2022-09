CHAMPIONS LEAGUE. Pijnlijke nederlaag voor Juventus, Hazard krijgt geen seconde en nieuwe Chelsea-coach mist debuut

De Champions League-avond is uitgesteld op een teleurstelling voor Juventus en Chelsea. De Oude Dame blijft door een thuisnederlaag tegen Benfica achter met nul op zes, bij The Blues kon nieuwe coach Graham Potter niet voor een broodnodige zege zorgen. Een overzicht van het woensdagavondwedstrijden.

Slecht nieuws voor Eden Hazard, die na een zwakke match tegen Mallorca afgelopen weekend in de Champions League-match tegen RB Leipzig zelfs geen seconde meer kreeg. Eduardo Camavinga kreeg wel een basisplaats, waardoor de Koninklijke met een extra middenvelder aantrad. Dat bracht amper zoden aan de dijk. Pas toen Carlo Ancelotti er een extra aanvaller ingooide, kon Real voorbij de bezoekers raken. Federico Valverde scoorde tien minuten voor tijd de 1-0, in blessuretijd verdubbelde Marco Asensio de score. Real prijkt met zes op zes in groep F, RB Leipzig is puntenloos laatste.

© AP

Juventus ging na de nederlaag op de openingsspeeldag tegen PSG opnieuw met de billen bloot. Tegen Benfica kwam de Oude Dame wel na vier minuten al op voorsprong via Arkadiusz Milik, maar Joao Mario en David Neres draaiden de situatie nog om. Juve staat zo na twee speeldagen samen met Maccabi Haifa laatste in groep H. De achterstand op nummers één en twee PSG en Benfica bedraagt al zes punten. De achtste finales lijken zo nu al moeilijk te worden voor de Italiaanse recordkampioen.

PSG schrikt even in Israël, Potter kent geen goed debuut bij Chelsea

Voor PSG was het even schrikken op bezoek bij Maccabi Haifa toen Tjaronn Chery de lilliputters van de Champions League halfweg de eerste helft op voorsprong bracht. Niemand minder dan Lionel Messi stelde voor rust echter al orde op zaken. Kylian Mbappé zorgde twintig minuten voor tijd voor de voorsprong voor de Parijzenaars. Neymar, de laatste van de Heilige Drievuldigheid van PSG, zorgde in het slot voor de 1-3.

© AFP

Napoli speelde op de openingsspeeldag Liverpool van het kastje naar de muur en kreeg op bezoek bij Rangers medewerking van de thuisploeg toen James Sands op twee minuten tijd twee keer geel pakte én een penalty veroorzaakte. Alleen: die werd gemist door Piotr Zielinski. De rebound werd wel gescoord door Matteo Politano, maar na tussenkomst van de VAR moest de strafschop hernomen worden… waarop Zielinski opnieuw miste. Vijf minuten later kreeg Napoli echter een nieuwe penalty na een handsbal van Barišić. Zielinksi liet de eer nu maar wijselijk aan Politano, die alsnog een geldig doelpunt maakte. In het slot dreven Raspadori en Ndombele de score nog op.

Chelsea kon bij het debuut van nieuwe coach Graham Potter niet winnen. Raheem Sterling zette The Blues vroeg na rust op voorsprong, maar Noah Okafor bezorgde de bezoekers van RB Salzburg een kwartier voor tijd alsnog een punt. Chelsea heeft zijn start in de Champions League zo helemaal gemist en blijft achter met één op zes in groep E.

© Action Images via Reuters

Uitslagen:

Real Madrid-RB Leipzig 2-0

Manchester City-Dortmund 2-1

Juventus-Benfica 1-2

Rangers-Napoli 0-3

FC Kopenhagen-Sevilla 0-0

Chelsea-RB Salzburg 1-1

Maccabi Haifa-PSG 1-3

AC Milan-Dinamo Zagreb 3-1

Shakhtar Donetsk-Celtic 1-1