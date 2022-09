Waarom lapjeskatten altijd vrouwtjes zijn en wat de kleur zegt over het karakter: de dierendokter zoekt het uit

Zijn rosse katten echt altijd mannetjes of lapjeskatten vrouwtjes? En hoe komt het dat je in één nest (gewone huiskatten) zoveel verschillende kleurtjes en vachtpatronen hebt? Over de vacht van katten is het laatste onderzoek nog niet afgerond. “Wat de kleur of de lengte ook is, een goede verzorging is cruciaal”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Een kat die zijn of haar vacht niet verzorgt, is ernstig ziek.”