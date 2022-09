Houthalen kwalificeert zich voor derde ronde in Beker van België handbal

Houthalen sloot de eerste helft af met een 16-13-voorsprong. Het resultaat van knap verdedigend werk, uitstekende acties van de keepers en knappe doelpunten. De thuisploeg bracht aanvallend veel variatie, de afwerking daarentegen liet bij momenten te wensen over. Centraal en op de hoeken liet men veel missers optekenen, op de cirkel daarentegen was Van Vlierden een gemakkelijk aanspeelpunt en hij werkte aan honderd procent af. Sasja was in hetzelfde bedje ziek als de thuisploeg. Het creëerde veel kansen, maar liet een bedroevend laag shotpercentage optekenen.

Follon zorgde al vroeg in de tweede helft voor een verdubbeling van de voorsprong. Even bedroeg het verschil zelfs acht doelpunten. Sasja dreigde nog even bij 26-24 maar moest zich uiteindelijk neerleggen bij 35-29-verliescijfers.

HOUTHALEN: Schepers 4, Follon 12, Van Vlierden 6, Kelchtermans 5, Janssens 1, Op het Veld 3, Poelmans 2, Haex 1, Linten 1.

Bocholt ronde verder

Bij de vrouwen stoot Bocholt door naar de volgende bekerronde. Het versloeg verrassend Meeuwen met 24-19.

Bocholt - Hurry Up

In de BENE-League wordt donderdag (20.15u) de vooruitgeschoven wedstrijd tussen Bocholt en Hurry Up, dat volgend weekend bekerverplichtingen in Europa heeft, afgewerkt. De Limburgers gaan voor een derde zege op rij.