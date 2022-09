Spelers Anderlecht houden minuut stilte voor Michel Verschueren in aanloop naar duel met FCSB

De spelers van RSC Anderlecht hebben woensdag in de Arena Nationala in de Roemeense hoofdstad Boekarest een minuut stilte gehouden ter ere van voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren, die op 91-jarige leeftijd is overleden.

Op een foto die RSCA deelde op Twitter zijn de spelers en voorzitter Wouter Vandenhaute op de middencirkel te zien, terwijl ze hulde brengen aan Verschueren.

Woensdag trainde het team van Felice Mazzù in de Roemeense hoofdstad, in aanloop naar de Conference League-wedstrijd van donderdag (21u) tegen FCSB. Op de eerste speeldag in groep B klopte paars-wit het Deense Silkeborg met een droge 1-0. FCSB moest met 3-1 zijn meerdere erkennen in West Ham United.