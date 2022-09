Ines, woensdag met haar ouders voor Westminster Palace in Londen. — © Sven Dillen

Londen

Zaterdag, twee dagen voor de begrafenis van de Queen, viert de Tongerse Ines Mulleneers (28) haar huwelijk met de Brit Timothy Fulford in Yelverton. In het hart van haar schoonfamilie heeft de overleden koningin een bijzonder plekje. “De opa van mijn man was dokter van de Queen.”