Duitsland verslaat Frankrijk in Davis Cup-groep van België

Op de Davis Cup Finals is Duitsland in de groep van België van start gegaan met een 2-1 zege tegen Frankrijk. In het beslissende dubbelspel wonnen Kevin Krawietz en Tim Pütz in Hamburg met 6-2, 3-6 en 7-6 (7/1) van Nicolas Mahut en Arthur Rinderknech.

Eerder op de dag had Jan-Lennard Struff (ATP 132) Duitsland op voorsprong gebracht dankzij een 6-4, 2-6 en 7-5 zege tegen Benjamin Bonzi (ATP 53). Voor de ogen van de geblesseerde Duitse nummer 1 Alexander Zverev bracht de Fransman Adrian Mannarino (ATP 47) de stand in evenwicht met winst tegen Oscar Otte (ATP 52): 6-4 en 6-3. Ook Frankrijk moet het zonder zijn best gerangschikte speler stellen: Gaël Monfils (ATP 32).

Dinsdag ging België met 3-0 onderuit tegen Australië. In groep C volgt vrijdag de confrontatie met Duitsland voor het team van kapitein Johan Van Herck. Een dag later staat de clash met Frankrijk op het programma.

Aan de eindfase van de Davis Cup nemen 16 teams deel. De groepswedstrijden zijn van dinsdag tot en met zondag voorzien in Hamburg, Glasgow, Bologna en Valencia. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege.