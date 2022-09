En plots kruipt een koningspython van meer dan meter lang “midden in centrum” onder garagepoorten en over opritten

Een meer dan een meter lange, dikke koningspython gleed maandagavond door het centrum van Oelegem. Enkele buren konden het opmerkelijk reptiel zelf met een stok vangen. Voorlopig wordt hij opgevangen in het opvangcentrum voor Wilde Dieren in Nood in Kapellen.

Een koningspython is niet giftig, maar behoort wel tot de wurgslangen. Ze durven ook bijten als ze zich bedreigd voelen. Zoals uit de video’s blijkt die Julie Spooren en Céline Hofmans met hun smartphone konden maken, gleed de slang gezapig onder poorten en over opritten. “Bij ons kroop hij voor onze garageboxen, eigenlijk middenin het centrum van Oelegem”, vertelt slagersvrouw Spooren. “Het was best wel een lange slang.” (Lees verder onder de foto)

De python kruipt hier onder een poort in Oelegem. — © Céline Hofmans

Enkele koudbloedige mannen konden de slang met stokken vangen. Op een gegeven moment presenteerde iemand een stok waar de slang zich rustig rondkronkelde en zich zo in een doos liet opsluiten. Medewerkers van het VOC Wilde Dieren in Nood in Kapellen kwamen de avontuurlijke python halen.

Voor het opvangcentrum gaat het al om de derde koningspython in korte tijd. Eind augustus hing er een exemplaar over een tuinschutting in Schoten. Omdat de eigenaar zich niet meldde, is het dier intussen overgebracht naar het gespecialiseerd opvangcentrum SOS Reptiel.

Dinsdag werd er dan nog een python in Ekeren gevonden. Hij is inmiddels herenigd met zijn baasje. De slang bleek al drie dagen vermist en zat amper enkele huizen verder in de straat. De eigenaar was heel blij dat hij zijn slang terug had. De koningspython uit Oelegem is de grootste van de drie. Hij meet inderdaad meer dan een meter en is mogelijk een al iets oudere slang. Het dier verkeert in goede gezondheid. (Lees verder onder de foto)

Hier kruipt de slang voor een garagebox en kan je zijn lengte goed zien. — © Julie Spooren

Op sociale media van Oelegem luidt het dat het al om de tweede slang zou gaan die door Oelegem glibbert. Sommigen denken dat mogelijk de hoge energiekosten om een terrarium te verwarmen tot het dumpen van slangen leidt. Het opvangcentrum Wilde Dieren in Nood zegt dat de slang uit Ekeren echt wel een ontsnapt exemplaar was. Als slangen iets forser en sterker worden zoals die van Oelegem, zijn ze soms in staat zichzelf uit hun terrarium te bevrijden.

Als de slang uit Oelegem niet als vermist wordt opgegeven, zal ze waarschijnlijk ook naar SOS Reptiel verhuizen. Dit soort reptielen vereisen al wat gespecialiseerde kennis, zodat ze niet voor gewone adoptie wordt vrijgegeven.

De koningspython verkeert in goede gezondheid en wacht op zijn baasje in het Opvangcentrum voor Wilde Dieren in Nood in Kapellen. — © VOC Kapellen