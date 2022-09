Aftellen naar de competitiestart basketbal: Top Divisie 1 en 2 start met 5 Limburgse clubs

Dit weekend start de competitie in Top Divisie 1 en 2 bij de mannen. Lommel en Limburg United B zagen enkele spelers vertrekken of doorschuiven naar de A-ploeg en moeten terug opbouwen. In TD2 is het afwachten hoe Stevoort de stap hoger verteert. De kersverse promovendus kreeg pas in laatste instantie bevestiging dat het een reeks hoger mocht spelen. Wij blikken vooruit met de vijf coaches.