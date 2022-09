Wil je op water besparen of meer milieubewust het huishouden regelen? Dan is de installatie van een regenwaterput iets om over na te denken. Bij een nieuwbouw of uitbreiding van een woning met 40 m² is een regenwaterput sowieso verplicht. Maar installatie kan aan iedere woning. De experts leggen uit waar je best rekening mee houdt.