Europese gasprijs gaat weer de hoogte in

De gasprijs is woensdag opnieuw verder de hoogte ingegaan, nadat hij dinsdag alweer tot net boven de 200 euro was gestegen. De toonaangevende Nederlandse TTF-future noteerde bij het sluiten van de markt op 222 euro per megawattuur (MWh). Het lijkt er dus op dat de voorstellen die de Europese Commissie eerder op woensdag deed, de gasmarkt niet echt konden kalmeren.

Maandag was de prijs voor het eerst in weken onder de 200 euro/MWh gezakt, nadat de prijs de voorgaande dagen was beginnen te dalen. Het record dateert van vorige maand, met 346,5 euro aan de slotbel.

LEES OOK. Amerikaanse zakenbank ziet gasprijs halveren in de winter

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schreef in een recent rapport nog dat de gasprijs deze winter onder de 100 euro/MWh zal duiken. Dat is nog altijd vijf keer hoger dan gemiddeld voor het begin van de huidige energiecrisis.

De Europese Commissie deed woensdag haar “noodinterventie” in de energiemarkt uit de doeken. Door de vraag naar elektriciteit te verminderen, de overwinsten van bedrijven die tegen een lage kostprijs elektriciteit produceren af te romen en een solidariteitsbijdrage te eisen van de sector van de fossiele brandstoffen, wil ze de hoge energieprijzen drukken. Ze blijft intussen gesprekken voeren met de lidstaten over nog meer maatregelen om met name de gasprijs omlaag te krijgen, en “analyseert uiteenlopende ideeën voor prijsplafonds”.