Nieuwe pleidooien in zaak van fietser die meisje ten val bracht in Hoge Venen

Het is niet aangetoond dat er belaging in het spel is in de zaak tussen de fietser die eind 2020 een 5-jarig meisje ten val bracht in de Hoge Venen, en de vader die het voorval filmde en de beelden verspreidde op het internet. Dat heeft de burgerlijke rechtbank van Verviers dinsdag geoordeeld in de zaak waarbij de fietser een schadevergoeding eist. De rechtbank besliste wel dat er nieuwe debatten komen rond een mogelijke herkwalificatie van de feiten. Eerder had de fietser van de strafrechter opschorting van straf gekregen voor het ongeval.

De pleidooien zijn ingepland vanaf 4 april, wat nadien moet uitmonden in een vonnis. De fietser vindt in het licht van de mediahetze dat de vader van het kind in de fout was gegaan door de video te verspreiden. Voor de burgerlijke rechtbank eist de man daarom een schadevergoeding die overeenstemt met de waarde van zijn fiets, namelijk 4.500 euro.

De rechtbank in Verviers heropende dinsdag ook de debatten zodat de partijen uiteen kunnen zetten of de rechten van de fietser of de vader geschonden zijn, of het recht van vrije meningsuiting van de vader in evenwicht is met de persoonlijke rechten van de fietser en of het evenredigheidsbeginsel gerespecteerd is.

“Mijn cliënt is er niet op uit om hier geld aan te verdienen. Hij wil duidelijk maken dat je niet zomaar alles kunt posten op sociale media. De gevolgen van het filmpje waren dramatisch voor hem. Sinds het incident is hij niet meer op zijn fiets gestapt”, zei de advocaat van de fietser, meester Culot, vorig jaar in november.