Zijn Leonardo DiCaprio en Gigi Hadid aan het daten? De gespecialiseerde boulevardpers zegt van wel. Een intimi zou verteld hebben aan Page Six dat twee een relatie hebben, maar “de zaken rustig aanpakken”. Opvallend is wel: Hadid is 27. Tot heden heeft de acteur vrijwel énkel relaties gehad met vrouwen die jonger waren. Veelal liep die relatie stuk eens ze 25 kaarsjes mochten uitblazen. Een trendbreuk?

Het is nog niet officieel. Er zijn geen paparazzi-kiekjes die een stiekeme kus vastlegden, laat staan een gezamenlijke foto op Insta. Maar al enige tijd worden de twee, aldus Page Six, gespot in gedeelde vriendengroepen. Ook zouden ze volgens insiders het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden en nu zou er zelfs sprake zijn van daten. Nog volgens die insider “hangen ze veelal in (gedeelde vrienden -red.) groepen”, maar zijn ze ook al “een handvol keer” met z’n tweetjes op stap gegaan. “Hij is niet een persoon die in en uit relaties duikt. Hij springt niet van de één naar de andere voor afspraakjes. Ze pakken de zaken rustig aan.”

Dat is opvallend. Want hoewel DiCaprio met 47 lentes aardig in de buurt van de 50 komt, moet hij van vrouwen die maar half zo oud zijn niets hebben. Of zo lijkt het toch. Vrijwel alle relaties die de acteur had, liepen op de klippen eens zijn wederhelft de 25 gepasseerd was. Camila Morone (25) is de recentste in dat rijtje. Recent werd hij ook gespot met de Oekraïense Maria Beregova (22) in Saint-Tropez. Ook toen werd er keihard gespeculeerd.