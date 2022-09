Leo eist excuses stadsbestuur Sint-Truiden omdat adoptiemoeder niet erkend werd

Sint-Truiden

In Sint-Truiden eist een man officiële excuses van de stad. De Truienaar kwam er namelijk achter dat zijn adoptiemoeder meer dan zestig jaar lang niet officieel geregistreerd stond. Daardoor kreeg hij recent nog een openstaande rekening in zijn brievenbus van een kind van zijn biologische moeder. De fout werd intussen rechtgezet bij de stad. Maar de Truienaar eist een rechtzetting voor het onrecht dat zijn pleegmoeder al die jaren is aangedaan.