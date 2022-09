Hasselt Kermis start dit weekend: geen hogere prijzen, wel onzekerheid over aantal bezoekers

Hasselt

Vanaf zaterdag gaat de kermis in Hasselt opnieuw van start. 160 attracties zijn te bezoeken op en rond het Kolonel Dusartplein. De prijzen gaan niet de hoogte in omdat de foorkramers een vast energietarief onderhandeld hebben aan het begin van het jaar. Al is er natuurlijk wel de vraag of de bezoekers massaal gaan opdagen en geld uitgeven, want de huidige crisis weegt door in de portefeuille van heel wat Limburgers.