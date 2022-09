Connor Swift ondertekent tweejarig contract bij INEOS Grenadiers

Connor Swift, die zich in 2018 tot Brits kampioen op de weg kroonde, voegt zich zo vanaf 2023 bij zijn neef Ben, die al sinds 2019 het truitje van INEOS draagt. De renner die Arkéa Samsic verlaat, is bij INEOS Grenadiers vooral een versterking voor de klassieke kern. Connor Swift moet verder ook de klassementsmannen bijstaan in rittenkoersen van een week en in de grote rondes. Hij won vorig jaar Tro-Bro Léon en de Tour Poitou-Charentes.