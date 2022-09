Tweede diefstal vrachtwagenonderdelen in enkele dagen tijd in Lanaken

De politie spoort de mannen op die in de nacht van woensdag op donderdag onderdelen van vrachtwagen stalen op een bedrijventerrein van Meers Transport op Europark. Of de feiten in verband staan met een diefstal afgelopen weekend bij een bouwbedrijf op Tournebride wordt onderzocht.

De feiten kwamen donderdagochtend aan het licht toen chauffeurs met hun vrachtwagen wilden vertrekken en dat er onderdelen op de grond lagen. Uiteindelijk bleek uit 7 vrachtwagens de AdBlue pomp te zijn verdwenen. Dat onderdeel zorgt voor een dat er minder stikstof wordt uitgestoten. De bedrijfsleider spreekt van een verlies van enkele 10.000de euro’s. De diefstal werd door de veiligheidscamera’s vastgelegd. Samen met een buurtonderzoek hoopt de politie via de beelden de daders te identificeren.

Of er in de regio een bende aan het werk is die zich op het stelen van onderdelen van vrachtwagens toelegt, wil de politie niet met zoveel woorden gezegd hebben. Maar in het weekend gebeurde een gelijkaardige diefstal bij bouwmarkt Keulen. Daar werden onderdelen - vooral snelheidssensoren - uit 10 vrachtwagens gehaald. Ook daar is de schade groot.

mm

