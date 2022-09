Felice Mazzu zet Anderlecht-spelers op scherp: “De jongens moeten beseffen dat dit een sport is voor volwassenen”

Anderlecht is in rouw door het overlijden van Michel Verschueren, maar ondertussen staat er een erg belangrijke Europese match tegen FCSB op het programma. Paars-wit moet reageren na de pijnlijke 1 op 12 in de competitie en de speech van voorzitter Wouter Vandenhaute in de kleedkamer. Coach Felice Mazzu zet zijn groep wel op scherp: “De opleiding bij Anderlecht is perfect, maar daarna moet er ook de goesting zijn om te strijden.”

Het is tijd om het crisissfeertje wat weg te jagen bij Anderlecht. De competitiematch zondag tegen Kortrijk is cruciaal, maar straks winnen van FCSB - het vroegere Steaua Boekarest - zou RSCA dankzij 6 op 6 Europees een prima uitgangspositie bezorgen. Felice Mazzu wil even de zorgen uit de Jupiler Pro League vergeten. “We moeten vooral een mentale klik maken.”

Coach, daags na de nederlaag op Westerlo sprak voorzitter Wouter Vandenhaute de spelers toe. Had dat een positief effect?

“De voorzitter bracht een boodschap in de kleedkamer, maar deed dat op een heel positieve manier. Hij moedigde ons vooral aan en dat deed deugd. Natuurlijk beseffen wij allemaal dat we de verwachtingen momenteel niet inlossen. In tegenstelling tot wat de buitenwereld soms denkt is het volgens mij geen gebrek aan goesting. De spelers willen vooruit en willen presteren, maar er is een zekere angst om iets verkeerd te doen. Dat vertrouwen moeten we herstellen. Ik ben wel akkoord dat er een gebrek aan agressie is.”

Jullie lijkten spierkracht te missen op het middenveld. Trebel is weg en Diawara is nu ook lichtgeblesseerd.

“Ik ben niet speciaal bezorgd om ons middenveld - de blessure van Diawara is niet ernstig - maar ik stel vast dat we eigenlijk in elke sector wat kracht missen. We moeten gewoon een switch maken in ons hoofd. Kijk, de opleiding bij Anderlecht is perfect en levert topspelers op, maar eens de jongens uit dat opleidingscentrum stappen, moeten ze beseffen dat dit een sport is voor volwassenen. Op dit niveau wordt meer gevraagd dan bij de jeugd. Dan moeten ze tonen dat ze ook de strijd willen aangaan en dat ze zich helemaal willen opofferen.”

Geldt dat ook niet voor Hoedt en Murillo? Kan het geen oplossing zijn om het systeem te wijzigen? Een viermansdefensie werkt misschien beter dan eentje met drie.

“Dat zijn zaken die rond de club leven, maar niet zozeer binnen de kleedkamer. In eender welk systeem we spelen: als we niet sterker en agressiever worden, gaat het niet lukken. Een coach heeft altijd zijn ideeën over de beste tactiek voor een elftal. Daar ga je dan voor. Al luister ik natuurlijk ook als er suggesties zijn. Als iets echt niet werkt, zijn er altijd kleine aanpassingen mogelijk.”

Welke match verwacht u tegen FCSB? Zij boekten in Roemenië maar 8 op 24.

“Ja, maar in hun eerste Europese match tegen West Ham stonden ze tot de 70ste minuut 0-1 voor. Toen kregen ze een lichte penalty tegen en dat luidde de nederlaag in. FCSB blijft een kwaliteitsvolle tegenstander. Ze kochten de grote kopbalsterke Italiaanse spits Compagno en stemden hun spel vooral op hem af. Zij zullen thuis hun stempel willen drukken op de match.”

(vraag van Roemeense journalist). U zit in dezelfde positie als de coach van FCSB. Als u geen kampioen wordt, dan kan het voor u snel over en uit zijn als coach?

“In welke positie ik zit? Ik zit hier nu voor jullie journalisten en straks sta ik voor mijn spelersgroep. Dat is de enige positie die ik ken, de rest weet ik niet.”

(een andere Roemeense journalist). Wat is er gebeurd met het Anderlecht dat vijf jaar geleden nog Champions League speelde?

“Toen was ik nog niet geboren (grijnst). Neen, ik was hier nog niet. Wat kan ik zeggen. De club is aan het herstructureren en dat vraagt wat tijd. Bovendien hebben we een project met veel jonge spelers.”

(nog een Roemeen) Gaat Anderlecht straks met Steaua strijden voor de tweede plaats in deze Conference League-groep na West Ham?

“Ik vind het een hele open groep. Wij hebben het geluk gehad dat we thuis konden winnen van Silkeborg dat ook een goeie ploeg is. Zij speelden met veel balbezit en goeie bewegingen. We zullen met drie teams strijden voor de kwalificatie.”

(opnieuw een Belgische vraag). De match is cruciaal, maar hoe kijkt u naar het overlijden van Michel Verschueren. Wouter Vandenhaute legde de spelers voor de training uit wie Mister Michel was.

“Anderlecht is met Michel Verschueren enigszins zijn ziel verloren. Ikzelf heb nooit lange gesprekken met hem gevoerd, maar ik heb wel enkele keren zijn pad gekruist. Dat hij is weggevallen is erg jammer.”