Angèle voor het eerst solo in Amerika

Angèle heeft via Instagram haar eerste Amerikaanse soloconcert aangekondigd. Dat gaat door op 5 mei 2023 in concerttempel Terminal 5 in New York.

“Mijn Nonante-Cinq-tournee komt naar New York”, schrijft de Brusselse hitsensatie bij een reeks jeugdfoto’s met een Amerikaans tintje. Voor Angèle is the big apple al een beetje vertrouwd terrein. Afgelopen maart mocht ze in het bekende Madison Square Garden het voorprogramma verzorgen van wereldster Dua Lipa, met wie ze vorig jaar het nummer Fever opnam. Meteen was het een optreden voor 20.000 enthousiaste muziekliefhebbers. Haar soloconcert in Terminal 5 is iets meer bescheiden. Er kunnen 3.000 mensen aanwezig zijn. Of haar goede vriendin Dua Lipa op haar beurt een verrassingsoptreden geeft, valt nog af te wachten. Maar de twee zangeressen bouwden wel een stevige vriendschapsband op. De ticketverkoop is woensdag van start gegaan.