Genkse jonkies geloven ondanks nederlaag nog in kwalificatie voor volgende ronde: “We gaan het daar afmaken”

Na de thuisnederlaag tegen Slavia Praag moeten de Genkse jonkies nog vol aan de bak om door te stoten naar de tweede ronde in de Youth League. “We waren veel beter, maar we hadden de kansen moeten afmaken”, vertelt doelpuntenmaker Dario Cutillas Carpe. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het in Praag kunnen afmaken. Dat denkt ook ploegmaat Nolan Martens: “We hebben heel veel kwaliteiten in onze ploeg. Ik denk dat we dit resultaat zeker nog kunnen omdraaien.”