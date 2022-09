Van 7 en 8 jaar cel naar vrijspraak voor plofkraken in onder andere Kinrooi, Hamont-Achel en Bree

Het hof van beroep in Antwerpen heeft twee Nederlanders vrijgesproken voor het plegen van plofkraken in Limburg en Luik. Hun DNA werd op voorwerpen in de vluchtauto aangetroffen, maar dat vond het hof onvoldoende om hen te voordelen. In eerste aanleg hadden ze zeven en acht jaar cel gekregen. Een derde Nederlander werd eveneens vrijgesproken voor de plofkraken, maar nam volgens het hof wél deel aan de voorbereidingen. Zijn straf werd gehalveerd: van tien naar vijf jaar cel.

De beklaagden stonden terecht voor vijf plofkraken die tussen 13 januari en 15 maart 2019 gepleegd werden in Kinrooi, Hamont-Achel, Bree, Wezet en Eupen. De plofkrakers staken telkens een pizzaschijf met explosieven in de schuif van de geldautomaat en brachten die dan tot ontploffing. In Hamont-Achel konden ze zo 153.000 euro meegraaien, in Eupen 105.000 euro. Bij de andere plofkraken kon geen buit worden gemaakt.

In een achtergelaten Audi SR6 Break, die gebruikt werd voor de plofkraken in Kinrooi, Hamont-Achel en Bree, werden DNA-sporen van Xavier M. (34) teruggevonden op een schroevendraaier en spuitbus. In een garage in het Nederlandse Geleen werd een Audi SR6 Avant aangetroffen, die voor de plofkraken in Wezet en Eupen gediend had. In die wagen lag een hoofdlamp met daarop DNA van Noureddine R. (33).

Het hof van beroep vond het aangetroffen DNA op “verplaatsbare objecten” echter onvoldoende om met zekerheid te kunnen besluiten dat de beklaagden bij de plofkraken betrokken waren. Ook Yobel D. (32), wiens DNA-sporen eveneens in de Audi SR6 Break werden teruggevonden, werd voor de plofkraken vrijgesproken.

Het feit dat hij de garage in Geleen had gehuurd, met de Audi SR6 Break had gereden en een jammer had gehanteerd, toonde volgens het hof wél aan dat hij bij de voorbereidingen betrokken was geweest en deel uitmaakte van de bende.