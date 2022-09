Verdachte terreurproces rond aanslagen Brussel en Zaventem wordt vrijgelaten

De man was al een tijdlang op vrije voeten, maar vlak voor aanvang van het proces, dat maandag van start ging met een preliminaire zitting, werd hij opnieuw aangehouden.

Zijn advocaat had een verzoek tot vrijlating ingediend, waarop de KI donderdag is ingegaan, zo meldt het federaal parket. Smail Farisi zal dus als een vrij man voor het hof van assisen kunnen verschijnen. Of hij al dan niet zal moeten plaatsnemen is de gecontesteerde boxen op het proces, zal vrijdag blijken. Dan doet de voorzitster van het hof van assisen een uitspraak over de vraag van de advocaten van de beschuldigden om de boxen te ontmantelen.

Smail Farisi en zijn broer Ibrahim worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de aanslagen van 22 maart 2016 omdat ze de flat die ze hadden uitgeleend aan zelfmoordterrorist Khalid El Bakraoui, volledig hadden schoongemaakt vlak na de moordpartijen in het metrostation Maalbeek en de luchthaven van Zaventem.