Federatie van elektriciteits- en gasleveranciers: “Geen sprake van overwinsten”

De CREG stelde dinsdag in de Kamer voor om de overwinsten van gascentrales af te romen. Die boekten de eerste zeven maanden van 2022 een even hoge operationele winst als in het volledige jaar voordien, zo klonk het.

Febeg is het niet eens met de berekeningen van de energieregulator. Die “blijft vertrekken van verkeerde hypothese en levert daardoor foute conclusies”, klinkt het in een persbericht. De federatie verwijt de CREG onder andere dat die een momentopname maakt, terwijl een gascentrale “een grote en riskante investering is waarvan de reële rentabiliteit slechts op lange termijn geëvalueerd kan worden”. Daarbij moeten bijvoorbeeld alle kosten in rekening worden gebracht (zoals de initiële investeringen en kosten voor groot onderhoud of levensduurverlenging), en niet alleen de directe jaarlijkse kosten zoals de CREG doet.

Febeg zelf is van mening dat gascentrales opereren aan marginale kost - ze produceren hun stroom aan kostprijs plus een kleine marge. En “er kan geen sprake zijn van overwinsten bij een productietechnologie die aan marginale kosten opereert”.

“De onvolledige benadering van de CREG laat de vermeende winsten van gasgestookte centrales kunstmatig stijgen en geeft zo een vertekend beeld van hun reële economische situatie”, stelt Marc Van den Bosch, de algemeen manager van Febeg.