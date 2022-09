Audi vliegt in brandt tijdens rit: omstaanders proberen vlammen tevergeefs te doven

Op de Bilzersteenweg in Vlijtingen is donderdagavond een Audi volledig uitgebrand. De bestuurder stopte toen hij veel rook uit de motorkap zag komen. Toen hij uitstapte sloegen de vlammen al rond de auto. Niemand raakte gewond.

Rond 17.30 uur was de bestuurder van de Audi onderweg toen hij de rook opmerkte en mensen langs de straat ook teken deden dat hij moest stoppen. De man kon zichzelf in veiligheid brengen. Omstaanders probeerden de vlammen met poederblussers te doven. Tevergeefs. De brandweer had het vuur snel geblust. Oorzaak van de brand is een technisch defect. De auto is total loss. mm