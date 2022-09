De vorm voor het WK zit goed: Mathieu van der Poel wint GP van Wallonië visitekaartje af door Teuns en Serrano te remonteren

Mathieu van der Poel heeft zijn visitekaartje afgegeven in de GP van Wallonië. De Nederlander ging in de finale nog op en over vluchters Teuns en Serrano. Eigenlijk moest hij als lead-out fungeren voor Jasper Philipsen, maar in de sprint kon hij Biniam Girmay gewoon zelf afhouden.

Na 199,7 kilometer sprintte de Nederlander sneller dan de Eritreeër Biniam Girmay en de Spanjaard Gonzalo Serrano op de Citadel van Namen, een opsteker voor Van der Poel richting het WK van eind deze maand in het Australische Wollongong. Dylan Teuns werd vierde, Jasper Philipsen zesde en Jasper De Buyst negende.

Tegenaanvaller Ewen Costiou overleefde als enige van de kopgroep de Tienne aux Pierres. Maar de 19-jarige Fransman werd op 4 km van de meet gegrepen door het peloton. Op de slotklim ontbond Dylan Teuns zijn duivels, met in zijn wiel Gonzalo Serrano. In aanloop naar de finish ging Van der Poel echter nog op en over de concurrentie.

Het is voor Van der Poel zijn derde zege op een rij, na de Stadsprijs Geraardsbergen en Izegem Koers op een lager niveau. Eerder dit seizoen won Van der Poel de Ronde van Vlaanderen, de openingsrit in de Giro, Dwars door Vlaanderen en een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Op de erelijst is Van der Poel de opvolger van Christophe Laporte. De Fransman rijdt intussen voor Jumbo-Visma, dat niet present tekende in de GP van Wallonië.