Gynaecoloog riskeert vijf jaar cel voor verkrachting van acht patiënten

Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van vijf jaar gevorderd tegen een gynaecoloog uit Turnhout. De vijftiger wordt verdacht van verkrachting van acht van zijn patiënten. De feiten deden zich voor toen de man als gynaecoloog was tewerkgesteld in het AZ Turnhout. Daar werd hij eind 2018 ontslagen.

De politie ontving in 2014 een klacht van een eerste slachtoffer. In 2015 volgde een tweede klacht. Nadat in 2018 de reden voor zijn ontslag bekendgeraakt was via de media, meldden nog zes andere slachtoffers zich bij de politie. Allemaal verklaarden ze dat de gynaecoloog seksuele handelingen stelde die niet noodzakelijk waren voor het gynaecologische probleem waarmee ze kampten. Zo masseerde de man hun clitoris in een poging hen een orgasme te laten krijgen in zijn dokterspraktijk.

De gynaecoloog pleit onschuldig en beweert dat alle handelingen kaderden in gynaecologisch onderzoek. Het vonnis volgt op 12 oktober.