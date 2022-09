Matteo Trentin wint tweede etappe in Ronde van Luxemburg, Valentin Madouas blijft leider

Matteo Trentin (UAE Team Emirates) heeft woensdag de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg (2.Pro) gewonnen. De 33-jarige Italiaan haalde het 163,4 km in Schifflange in een groepsspurt voor de Franse kampioen Florian Sénéchal en de Italiaan Davide Ballerini. De leiderspositie van de 26-jarige Fransman Valentin Madouas (Groupama-FDJ) kwam niet in gevaar. Voor Trentin is het de tweede seizoenszege na Le Samyn (1.1) begin maart.

Nog voor de beklimming van de Côte de Altrier, na 20 km, vormde zich een kopgroep met acht renners: Bastien Tronchon, Cyril Barthe, Tom Wirtgen, Joel Nicolau, Asier Etxeberria, Morten Hulgaard, James Fouché en Justin Wolf. Zij sloegen een kloof van zowat 3:30 op het peloton. In de grote groep posteerden de renners van UAE Team Emirates en Groupama-FDJ, met leider Madouas in hun rangen, zich vooraan en voerden het tempo stelselmatig op.

De acht leiders begonnen aan de Col de l’Europe, de laatste helling van de dag op 49 kilometer van de finish, met een voorgift van 2 minuten. Joel Nicolau ging op jacht naar de punten voor het bergklassement en kwam afgescheiden als eerste boven. Meteen snoepte hij, nadat hij ook de vorige bergspurten had gewonnen, de rode bergtrui af van Gil Gelders.

In de afdaling van de Col de l’Europe hadden de renners van Alpecin-Deceuninck een plannetje en trokken de boel op een lint. Na enkele kilometers ging de storm echter liggen en namen de mannen van Groupama-FDJ opnieuw het commando over. Ze lieten de kopgroep nog strijden voor de bonificatiesprinten die bij het ingaan van de enige plaatselijke ronde van 29,6 kilometer in Schifflange te rapen vielen. De voorgift van de vroege vluchters was daar wel al gezakt tot onder de minuut.

Het sein voor Tom Wirtgen en Morten Hulgaard om te versnellen. De kopgroep spatte zo even uit elkaar. Wirtgen en Hulgaard kregen op 19 kilometer van de eindmeet het gezelschap van Barthe, Nicolau, Fouché en Wolf. Tim Declercq en Stijn Steels gingen daarop sleuren aan kop van het peloton. Nicolau richtte zich op en met nog 7 kilometer voor de boeg was ook de rest eraan voor de moeite en was weer alles te herdoen.

Dorian Godon en Luc Wirtgen probeerden de aangekondigde massasprint nog te ontregelen maar slaagden niet in hun opzet. Uiteindelijk mondde het toch uit op een groepsspurt en daarin was Matteo Trentin oppermachtig.

Donderdag wacht tussen Rosport en Diekirch de ‘koninginnenrit’ van deze 82e Ronde van Luxemburg. In deze langste etappe moeten de renners onder andere de Côte de Michelsbierg, Um Knupp en in volle finale de Héndelbierg en de Huelewee bedwingen.

Trentin: “Bekijken dag per dag of we voor eindzege kunnen gaan”

“In de finale zat er nog een fikse helling voor we de binnenstad aandeden. We besloten die laatste helling van de dag, die niet was opgenomen als officiële beklimming, aan een strak en stevig tempo af te werken”, vertelde Trentin. “Rafael Majka kreeg de opdracht daar op kop van het peloton te zitten en hij deed dat voortreffelijk. Daarop kwamen Joel Suter en Rui Felipe Alves Oliveira op het voorplan en ook onze stagiair en Luxemburger Arthur Kluckers deed meer dan zijn deel van het werk. Ik had zo een perfecte lead out. Toch vond ik dat we wat te vroeg aan de voorbereiding van de sprint waren begonnen, dus riep ik hen toe wat in te houden. Quick Step-Alpha Vinyl was immers ook aan het komen, met drie mannen. Wij pasten ons tempo aan en eens in de laatste honderden meters koos ik het wiel van Sénéchal en Ballerini. Ik kon er op het juiste moment uitkomen. Goed voor een ritzege.”

UAE Team Emirates wil wellicht ook de komende etappes zich laten gelden. “Wij zijn hier met een sterke ploeg aan de start gekomen. Ons doel was een etappe te winnen. Dat gebeurt al op de tweede dag. Wij bekijken deze Ronde van Luxemburg van dag tot dag. Veel zal afhangen van onze resultaten na de individuele tijdrit van vrijdag. Maken we daar nog een kans op de eindzege, dan gaan we daar zeker vol voor gaan”, besloot Trentin.