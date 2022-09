Mobiele app ‘Mijn Burgerprofiel’ gelanceerd

Overheidszaken kan je vanaf nu niet alleen via een browser regelen, maar ook op de smartphone. De nieuwe mobiele app ‘Mijn Burgerprofiel’ werd woensdag in Brasschaat voorgesteld door Vlaams minister-president en minister van Digitalisering Jan Jambon (N-VA).

In de app vinden burgers dossiers en meldingen van de overheid. Je kan er documenten en attesten downloaden, nieuws volgen of premies en vergunningen aanvragen. De app beschikt ook over een digitale ‘wallet’ waar je een kopie van bijvoorbeeld je identiteitsdocumenten of toegangspas tot het recyclagepark kan bewaren.

Gemeentebesturen kunnen een eigen variant uitbrengen van de app, die ze dan verder uitbreiden met vergunningen, aktes of mogelijkheid om afspraken te maken. Al dertien pilootgemeenten brengen deze maand een lokale versie uit: Brasschaat, Sint-Niklaas, Puurs-Sint-Amands, Ronse, Haacht, Wingene, De Panne, Houthalen-Helchteren, Grimbergen, Zonnebeke, Mortsel en Lokeren. Mechelen volgt over enkele weken.

Gemeenten en hun leveranciers kunnen zelf uitbreidingen doen aan de app. Daarvoor is het platform van de Burgerprofiel-app opgezet als een open systeem. Zo wil Vlaanderen over twee jaar alle lokale besturen aangesloten hebben op Mijn Burgerprofiel. Veel steden zullen daarvoor overstappen van de huidige ‘Onze Stad’ app.

Nieuw in de app is de digitale wallet, waarmee je altijd officiële documenten, toegangsbewijzen of kaarten op zak hebt. In de wallet kan de burger bijvoorbeeld een kopie van een rijbewijs maken. De documenten zijn ook offline te gebruiken. Binnenkort zullen kaarten die met een QR- of een klassieke barcode werken, zoals bibliotheekkaarten, aan de app kunnen toegevoegd worden.

De app van Mijn Burgerprofiel is beschikbaar in de Apple App Store en in de Google Play Store.

