Belgische en internationale politieactie rolt mensensmokkel via privévliegtuigen op

De Belgische federale gerechtelijke politie heeft, in samenwerking met Europol en politiediensten uit Italië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten, een criminele organisatie opgerold die mensen vanuit Turkije smokkelde in privévliegtuigjes.

Bij huiszoekingen in België, Italië en Frankrijk zijn vijf verdachten opgepakt, van wie twee in België, en werden ook twee vliegtuigen in beslag genomen. De slachtoffers moesten tot 20.000 dollar betalen voor hun reis.

De mensensmokkel verliep steeds op dezelfde wijze, aldus de federale politie: “De passagiers, voornamelijk personen van Koerdische afkomst, stapten in Turkije aan boord van een privévliegtuig met valse diplomatieke paspoorten op zak. De officiële bestemming van de reis, meestal het Caribisch gebied, werd echter nooit bereikt. Tijdens een tussenlanding op een Europese luchthaven verlieten de migranten het vliegtuig, vernietigden ze hun valse paspoorten en vroegen ze stelselmatig asiel aan.”

De organisatie zou ook valse cheques hebben uitgegeven en vliegtuigmaatschappijen hebben opgelicht in een poging een eigen vloot uit te bouwen. Facturen van hotels werden evenmin betaald.

“Per gesmokkelde persoon werden door de organisatie woekerprijzen tot 20.000 dollar geïnd”, gaat de politie verder. “Tussen oktober en december 2020 vonden minstens 5 smokkeloperaties plaats in 5 verschillende Europese landen. Daarnaast werden er meerdere plannen gemaakt om andere smokkeloperaties uit te voeren.”

Onderzoek door de Belgische politiediensten, in samenwerking met de Europese en Amerikaanse collega’s, wees uit dat de organisatie voornamelijk vanuit België opereerde. Dinsdag werden in België twee verdachten opgepakt, en in Italië en Frankrijk nog drie verdachten. Ook nam de politie twee vliegtuigen in beslag, naast een grote som geld, en verschillende goederen die gebruikt werden door de organisatie. Bij huiszoekingen in België trof de politie ook materiaal aan om valse documenten op te maken.

© federale politie

© federale politie