Topman Wereldgezondheidsorganisatie: “Einde van coronapandemie is in zicht”

“We hebben ons nooit in een betere positie bevonden om de coronapandemie een halt toe te roepen.” Dat heeft Tedros Adhanom Ghebreyesus, topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), woensdag meegedeeld. “Maar we zijn er nog niet”, waarschuwde hij meteen. Afgelopen week werd het laagste aantal Covid-overlijdens geregistreerd sinds maart 2020.