Herubo’s en Herubella’s rijden in nieuwe outfit voor Kom op tegen Kanker

De Herubo’s en Herubella’s vertegenwoordigen elk jaar de gemeente Heers op de 1000 km. “We nemen al deel vanaf de tweede editie, dit jaar was onze tiende keer”, vertelt Patric Baens van de Herubo’s. “De vraag kwam er destijds van de gemeentelijke sportraad. Sinds 2014 zijn ook de vrouwen erbij gekomen en doen we mee met twee teams. We zijn nu met tien: drie dames en zeven heren. De moeilijkheid is dat het per team 5.500 euro kost om te mogen deelnemen.”

Startbedrag

Dus nemen de Herubo’s en Herubella’s heel wat initiatieven om dat startbedrag van 11.000 euro in te zamelen. Zo houden we een eetdag, verkopen we wafels en krijgen we de steun van verschillende handelaars en gulle sponsors. De sportraad schenkt ons jaarlijks de opbrengst van Heers Fietst en ook van de gemeente krijgen we een bijdrage en logistieke steun.” Dat laatste is duidelijk zichtbaar op de nieuwe wieleroutfit die ze zopas van het gemeentebestuur ontvingen. “We willen iedereen bedanken die ons al heeft gesteund of nog zal steunen, want we zullen geld blijven inzamelen voor Kom op tegen Kanker”, belooft Patric. (frmi)